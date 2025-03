Tchad - Un geste en faveur de la jeunesse : Le chef de canton de Banda octroie 4 hectares de terre

Cette donation vise à permettre aux jeunes de la province de cultiver la terre afin d'assurer leur autosuffisance alimentaire et de renforcer leur autonomie économique. La cérémonie de remise de ce terrain a eu lieu dans le village Koïda, en présence du coordonnateur intérimaire du réseau des jeunes, Ganda Bini Djabou, ainsi que de son prédécesseur, Tougondjidé Léonard. Tous deux ont exprimé leur profonde gratitude envers le chef de canton pour ce don précieux, soulignant l'importance accordée par les autorités traditionnelles à l’épanouissement des jeunes. Lors de la remise, Masra Kouroua Nague a encouragé les bénéficiaires à travailler avec sérieux et détermination. Il a souligné que "la terre ne ment pas," signalant ainsi que leur engagement et leurs efforts porteront nécessairement des fruits. Ces paroles motivantes visent à encourager les jeunes à mettre en valeur la parcelle de terre qui leur a été confiée. Les jeunes, de leur côté, se sont engagés à exploiter cette parcelle durant la saison des pluies, convaincus que les récoltes à venir contribueront au développement de leur réseau et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Cette initiative leur offre une précieuse opportunité de s'inscrire dans un processus de création de richesse et de lutte contre le chômage. Cette initiative est un exemple significatif de solidarité et de collaboration entre les autorités locales et la jeunesse. Elle illustre la nécessité d'un soutien mutuel pour favoriser le développement rural et adresser le problème du chômage des jeunes dans la province du Moyen-Chari.