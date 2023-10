Tchad : Un mort et deux personnes prises en otage contre rançon à Zavouri

Un père de famille a été tué, sa femme et son bébé enlevé contre rançon par des malfaiteurs dans la nuit du 05 au 06 octobre 2023, a-t-il appris des sources locales. Le drame s'est déroulé précisément dans le village Zavouri dans la sous-préfecture de Lamé située dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.



Dans cette famille, le père le nommé Pahimi a été abattu par des malfrats lors de leur rapt. Dans la même localité, une somme de plus de 6 millions FCfa avaient été emportés par ces hors la loi l'année surpassée.



La localité de Lamé est régulièrement la cible des preneurs d’otages et des coupeurs de route. Le 04 avril 2023, la population de la sous-préfecture de Lamé était sortie massivement afin de montrer son mécontentement face à l’insécurité qui bat son plein dans la province du Mayo-Kebbi Ouest et précisément dans la sous préfecture de Lamé. Insécurité marquée par l’enlèvement des personnes contre rançon.



Une marche pacifique avait alors été organisée par les populations des quatre cantons qui composent la sous-préfecture de Lamé. Le point de départ était la maison des jeunes de Lamé et l’aboutissement était le bureau de la sou- préfecture où une motion a été lue et déposée à la sous-préfecture pour dénoncer le phénomène de prise d’otage.