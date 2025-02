Tchad : Un nouveau centre de santé à Bébédjia pour soutenir les orphelins et les populations défavorisées

Lors de la cérémonie d’ouverture, les enfants vulnérables ont entonné un chant poignant pour sensibiliser les parties prenantes aux risques et vulnérabilités auxquels ils sont confrontés. Parmi ces défis figurent la maltraitance, l’exploitation, la négligence, la déscolarisation, la mendicité, les travaux forcés et les abus sexuels.



Dans son allocution, Baounodji Parfait, coordonnateur du centre de santé, a dévoilé la vision de l’association. « Ce centre de santé a pour mission de prendre en charge les enfants orphelins et vulnérables, ainsi que les veuves parrainées par l’APSOA. Cependant, il est également ouvert à l’ensemble de la population de Bébédjia », a-t-il expliqué.



Le maire de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, présent à la cérémonie, a salué cette initiative et appelé à un soutien communautaire pour une appropriation collective du projet. Il a également insisté sur la nécessité d’une conscience professionnelle de la part du personnel du centre, afin d’offrir des soins de qualité à tous les bénéficiaires.



En marge de la cérémonie, trente enfants vulnérables ont reçu des dons composés de matelas, sacs d’écolier, habits, savons et riz. Ces contributions visent à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir leur éducation.



La cérémonie s’est achevée par une visite guidée du nouveau centre de santé. Les installations comprennent une salle d’observation, une salle de consultation, une salle de soins et une pharmacie. Ces équipements modernes et fonctionnels témoignent de l’engagement de l’APSOA à offrir des services de santé accessibles et de qualité.



Ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables de Bébédjia. Grâce à ce centre de santé, l’APSOA renforce son action en faveur des enfants orphelins, des veuves et de la communauté toute entière, tout en promouvant l’accès aux soins de santé pour tous.