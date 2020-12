Tchad : Un projet pour améliorer la santé nutritionnelle dans 28 centres de santé

L’atelier est organisé par l'ONG internationale Association pour le développement économique et social (ADES), en partenariat avec la Croix Rouge du Tchad, l'Association pour la bienfaisance et l'appui multi-sectoriel (ABAMOUS) et l'ONG Italienne ALISEl. Financé par l'Union européenne, le projet vise essentiellement la composante en santé nutritionnelle dans le district de santé de la ville de Moundou. Il entend, non seulement contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel et sanitaire des femmes et des enfants, mais aussi, offrir un accès équitable aux services et aux soins de santé de qualité aux femmes et aux enfants du district de sanité de Moundou.



Le directeur général de l'ONG ADES, Abdelhakim Tahir, a déclaré que « dans le souci d'améliorer les indicateurs de nutrition notamment le taux de malnutrition aiguë global dans certains districts sanitaires, le gouvernement de la République du Tchad, sous financement de l'Union européenne, a mis en place un programme dénommé SAN à travers 4 grandes composantes à savoir : santé, eau, hygiène et assainissement, sécurité alimentaire et piste ». Dans le cadre de sa mise en œuvre, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour les districts de Moundou et de Laï. Une convention a par ailleurs été signée le 7 décembre 2020 entre différentes parties retenues, à l'issue du processus de sélection.



Abdelhakim Tahir conclut que « l'objectif de ce projet contribue à l'amélioration de l'état nutritionnel et sanitaire des femmes et des enfants dans le district sanitaire de Moundou, offrant l'accès aux soins de qualité aux femmes et aux enfants de cette ville ». Au total, 28 centres de santé vont ainsi bénéficier d'un appui pour une durée de cinq ans. Le montant du projet est estimé à 7 millions d'euros. À la fin de celle-ci, un résultat qualitatif est attendu afin d'améliorer les indicateurs en matière de santé nutritionnelle des femmes et des enfants.