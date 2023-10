Tchad : Un regroupement des dames forme des femmes leaders sur les techniques de médiations et de paix

L’objectif de cette assise est de renforcer les capacités techniques des femmes au niveau local pour une participation efficace dans le processus de prévention et de gestion des conflits communautaires et sociopolitiques favorables à la paix durable.



Marie Koumandial, membre de la coalition a souligné que la coalition est un cadre d’échange de médiation reposant sur la synergie d’action des femmes tchadiennes et africaines tout en contribuant à la restauration de la cohésion sociale et à l’unité nationale en vue d’un développement harmonieux, durable et équitable du Tchad et de l’Afrique.



Le préfet du Bahr-Kôh, Ramadane Djarsia, ouvrant les assises, a invité les participantes à se donner pour acquérir les connaissances qui leurs seront données. Selon lui, cette formation va renforcer les capacités des femmes leaders du Moyen-Chari actrices d’un développement durable et de cohésion sociale.



Signalons que cette formation qui est rendue possible grâce à l’appui financier de l’OIF (organisation Internationale de la Francophonie) et l’IDEA Internationale, prendra fin demain, 31 Octobre 2023.