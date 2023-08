Tchad : Un véhicule militaire sans plaque se réclamant de la Douane sème la panique sur l’axe Mandelia-Maïlao

Ce vendredi 4 août 2023, un véhicule de transport en commun (interurbain) avec des passagers à bord et des bagages attachés au-dessus a été arrêté de manière brutale par des individus non-identifiés, affirmant être des agents de la Douane. Ces derniers ont exigé que le chauffeur descende l’ensemble des bagages du bus. Le chauffeur a riposté, ce qui a entraîné des échanges verbaux, provoquant un embouteillage de plus de 20 minutes à l'entrée du premier poste de contrôle routier à la sortie de N'Djamena.



Depuis plus de deux semaines, la sortie sud du pays est devenue un calvaire pour les usagers de la route. Tous les véhicules de transport, ainsi que les véhicules du tourisme, sont soumis à des contrôles et des fouilles jusqu'à la dernière valise, sous prétexte que certains usagers se livrent à un trafic d'armes. Ces fouilles ont lieu à la sortie sud de la capitale, précisément à la sortie et à l’entrée de Toukra.



Tout le long du trajet sur l’axe routier Mandelia - Maïlao et jusqu'à l'entrée de Bongor, des véhicules militaires sont garés au bord de la chaussée, et des agents sirotent tranquillement leur thé sur des lits de fortune.



Lorsque ces agents aperçoivent un véhicule arrive de loin, ils s'interposent pour l'arrêter et le soumettre à un contrôle. Parfois, des personnels ayant des ordres de mission de voyage se retrouvent brutalisés par les militaires et des personnes non-identifiées. Les véhicules utilisés pour les fouilles ne portent aucune plaque d'immatriculation ni insigne ; seule leur apparence et leurs tenues les distinguent.



Il est grand temps que le gouvernement interpelle ces agents qui ne savent ni lire ni écrire, créant ainsi du désordre et de la panique dans la circulation. « Il est nécessaire de placer des personnes honnêtes et intellectuelles au service de la Nation », a interpellé un passager furieux.