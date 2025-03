Tchad : Une campagne de vaccination contre la rougeole cible près de 1000 enfants à Tiné

Une campagne de vaccination d'envergure a été lancée à Tiné, dans l'est du Tchad, pour protéger les enfants contre la rougeole. Près de 1000 enfants âgés de moins de 5 ans et de 5 à 15 ans seront vaccinés sur le site de transit et au centre de santé de la ville, a annoncé UNICEF.





Une initiative cruciale pour la santé infantile





Cette campagne de riposte, menée par MSF Belgique avec le soutien de l'UNICEF, vise à endiguer la propagation de la rougeole, une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner de graves complications, voire la mort, chez les jeunes enfants.



L'UNICEF apporte un appui logistique et technique essentiel aux agents vaccinateurs sur le terrain, garantissant ainsi le bon déroulement de la campagne.





Une population particulièrement vulnérable





Les enfants vivant sur le site de transit de Tiné sont particulièrement vulnérables aux épidémies, en raison de la promiscuité et des conditions d'hygiène précaires. La vaccination est donc une mesure de protection indispensable pour ces enfants.





Un partenariat efficace





Le partenariat entre l'UNICEF et MSF Belgique permet de combiner les expertises et les ressources des deux organisations pour maximiser l'impact de la campagne de vaccination.