Tchad : Une cérémonie de réjouissance et de remerciement à Mao pour la nomination Mme Fatimé Boukar Kossei comme ministre

La cérémonie de réjouissance et de remerciement organisée par cette coordination à Mao dans le Kanem souligne l'importance accordée par ce groupe à la nomination de leur Présidente d'honneur, Madame Fatimé Boukar Kossei, en tant que Ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires.



La présence et les prises de parole du Secrétaire Général du MPS (Mouvement Patriotique du Salut) du Kanem, Mbodou Adoum Fougou, témoignent des liens étroits entre ce bureau de soutien et le parti au pouvoir dans la région.

Les remerciements adressés au Président de la République par le coordonnateur du bureau Îlot de Stabilité, Mahamat Abderassoul, suggèrent que cette nomination ministérielle est perçue comme une reconnaissance politique accordée par le chef de l'État.



Le fait que le bureau Îlot de Stabilité soit qualifié de "bureau des jeunes" par le Secrétaire Général du MPS souligne l'importance accordée à la mobilisation et à l'engagement de la jeunesse dans la vie politique locale.



Dans l'ensemble, cet événement illustre les dynamiques politiques régionales au Tchad, avec des groupes de soutien proches du pouvoir en place qui cherchent à se positionner et à obtenir des gratifications politiques pour leurs membres.