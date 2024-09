Tchad : Une collaboration renforcée entre le gouvernement et l’ONU pour lutter contre la forte mortalité maternelle

Ces discussions ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer la réduction de la forte mortalité maternelle au Tchad. L'objectif principal est d'améliorer les conditions de santé des femmes et des mères à travers des interventions ciblées et des initiatives collaboratives.



La collaboration entre ces entités est essentielle pour renforcer les efforts en matière de santé maternelle et assurer un suivi efficace des programmes. Ces échanges témoignent de l'engagement commun à améliorer la santé des femmes et des enfants au Tchad.