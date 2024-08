Tchad : Une délégation du ministère de l’Education séjourne à Antananarivo pour échanger sur le Tableau de Bord Mondial pour la politique éducative

Cette délégation est composée de cadres de la direction de l'Analyse, de la Prospective et de la Carte Scolaire, ainsi que de responsables du projet PARAEB (Projet d'Appui à la Réforme de l'Éducation de Base) et du directeur des projets.



La délégation a rencontré la secrétaire générale du ministère malgache de l'Éducation Nationale et a tenu plusieurs séances de travail avec les responsables administratifs du ministère, tant au niveau central que déconcentré.



Les échanges ont porté sur l'utilisation du Tableau de Bord Mondial pour la Politique éducative, un outil permettant de suivre et d'évaluer les progrès dans la mise en œuvre des politiques éducatives.



L'objectif de cette visite semble être de partager des expériences et des bonnes pratiques entre les responsables éducatifs du Tchad et de Madagascar concernant l'utilisation de cet outil de suivi des politiques éducatives.