Tchad : Une délégation du ministère de l'élevage et des productions animales en visite de travail dans la province du Logone Occidental

Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a déclaré, à l'occasion, qu’en ce qui concerne sa circonscription administrative, "pour une dotation de doses de vaccins, 106.412 périvax contre la PPCB reçus, 83.692 têtes de bovins ont été touchés, soit un taux de 78,64%. Et pour 206.000 de vaccins contre la PPR reçus, 190.000 cibles ont été touchées, soit un taux de 92,23%". Il a également souligné l'apport du complexe frigorifique des abattoirs du Logone qui commence déjà à desservir la clientèle à travers sa période pilote. Mais le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh estime qu'il n'est pas "sérieux de se voiler la face" car, pour lui, tous les boutons ne sont pas au vert à cause de l’inadéquation entre la densité de la population du Logone Occidental et sa superficie.



Le ministre de l'élévage et des productions animales, Abdoulaye Diar Mogodi a indiqué que sa visite consiste essentiellement « à faire un bilan d'étape du déroulement de la campagne nationale dans la province ». « Plus spécifiquement, précise-t-il, il s'agit, à travers des visites de terrain et les échanges avec les services déconcentrés du département, d'apprécier le niveau de mobilisation et donc le degré d’adhésion des éleveurs à l'opération, les résultats auxquels sont parvenus les différentes équipes déployées dans les ferriks, les villages, la gestion rationnelle des ressources humaines, matérielles, financières et autres. [...] ».



L'autre volet de la mission consiste à échanger sur la gravité de la crise pastorale de cette année liée aux aléas climatiques. Laquelle crise, selon le ministre, oblige les éleveurs à se déplacer de temps à autre à la recherche du pâturage « quasi inexistant ». Le chef de mission réitère son invitation à une vaccination du cheptel tchadien afin de l'aider dans la résilience.