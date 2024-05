Tchad : Une délégation mixte de l’ambassade d'Allemagne et de l'OIM a séjourné dans la province du Borkou

La délégation a également visité le Centre de Formation Technique et Professionnel de la province du Borkou et rencontré d'anciens étudiants dans leurs lieux de travail. Cette visite a permis d'identifier les besoins du centre et de recueillir les expériences des anciens étudiants afin d'adapter au mieux la formation aux réalités actuelles de la localité.



Ces initiatives de réhabilitation des infrastructures éducatives et de formation professionnelle témoignent de l'engagement de l'OIM et de l'Allemagne à soutenir le développement et l'amélioration des conditions de vie dans la province du Borkou au Tchad.