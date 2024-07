Tchad : Une équipe médicale d'urgence de l'OMS déployée à N'Djamena suite à l'explosion de munitions du dépôt de N'Djamena en juin

Depuis le début de sa mission, cette équipe travaille 7 jours sur 7 dans 3 grands hôpitaux de la ville. Leur objectif est d'assurer la prise en charge médicale et psychologique complète des personnes touchées par cette catastrophe.



L'explosion du dépôt de munitions a causé de nombreuses victimes et nécessité une intervention urgente des services de santé. La présence de cette équipe médicale de l'OMS permet de renforcer les capacités des hôpitaux locaux pour faire face à cette situation d'urgence.



Ce déploiement rapide illustre la mobilisation de l'OMS pour porter secours aux populations victimes de catastrophes humanitaires dans le monde.



Pour rappel, un incendie a ravagé dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 juin dernier un dépôt de munition au camp de la réserve stratégique à N’Djaména. Ayant eu lieu au cœur de la nuit et pendant deux heures, il a causé des dégâts humains et matériels. Selon un premier bilan chiffré du gouvernement, ces explosions en chaîne ont fait au moins neuf morts et 46 blessées. Un bilan qui peut encore s’alourdir car certains blessés sont dans un état grave.