Tchad : Une importante délégation tchadienne se trouve à Marrakech au Maroc

La délégation tchadienne qui a pris part à cette rencontre est composée de l'Ambassadeur du Tchad auprès du Royaume du Maroc SEM Hassan Adoum Bakhit Haggar, du Directeur Général Afrique et Intégration Africaine Monsieur Kourma Abakar Kourma et du Directeur Du Monde Arabe Monsieur Saleh Abakar Ali.



Ces rencontres visent à renforcer la coopération entre les pays sahéliens et le Maroc dans le but de faciliter leur accès à l'Océan Atlantique. Des discussions fructueuses ont eu lieu lors de cette réunion pour établir des stratégies concrètes en vue d'atteindre cet objectif commun.