Tchad : Une journée pour valoriser la filière semencière et sensibiliser sur les textes réglementaires à Bol dans la province du Lac

L'événement réunit une trentaine de participants, dont des organisations non gouvernementales, des services publics, des négociants en semences et des agriculteurs. Au cours de l'atelier, les participants discuteront de sujets tels que les missions de la Direction des semences et du plan, la réglementation régissant l'industrie des semences, le processus et les activités de certification des semences produites par les agriculteurs dans la province de Lac. Pour mieux comprendre ces sujets, plusieurs questions ont été posées, notamment l'impact du changement climatique sur les semences, le potentiel agricole unique du Lac, et comment assurer la pureté variétale et maintenir l'identité de la variété.



Ali Ousmane Mahamat, responsable provincial de la Direction des semences et du plan, et son équipe ont apporté des réponses appropriées aux préoccupations des participants. Idriss Alhassana Idriss, représentant du Comité international de la Croix-Rouge, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir le gouvernement dans l'obtention des intrants agricoles nécessaires tels que les semences améliorées et adaptées.



Ma-Albaye Bandoum, délégué provincial de l'agriculture au Lac, a déclaré que cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique globale du gouvernement visant à lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Il souligne la crédibilité avérée des semences certifiées et demande une attention particulière et l'implication de tous les acteurs pour faire de cet événement une réussite. Pour mettre en pratique ces documents, ceux-ci ont été distribués aux participants et une visite des ouvrages liés aux semences a été effectuée.