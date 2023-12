Tchad : Une mission du ministère des infrastructures inspecte le chantier de construction du pont sur le fleuve Chari

Réalisé par la société CGCOC Group, le projet de construction du pont sur le fleuve Chari vise à créer un pont de 320 mètres à double voie, avec une voie d'accès de 2,5 km reliant le pont à la route de Nguéli.



La conception de la chaussée comprend une cavité dans le voussoir, ce qui permet un entretien adéquat de la structure. Entièrement financé par les fonds de l'État, le taux d'avancement global actuel du projet est de 44 % et le taux d'avancement de l'ouvrage de franchissement (pont) est de 55,5%.



Une visite guidée menée par le Chef de la mission de contrôle STUDI International a permis à l’équipe du maître d’ouvrage, le ministère en charge des infrastructures, de faire un tour de la zone de stockage de matériaux et d'évaluer l'état d'avancement du chantier.



Sur le terrain, les techniciens et les ouvriers travaillent activement sur le coffrage et le ferraillage du deuxième tablier. De l'autre côté de la rive, une équipe s'active pour réaliser un bétonnage progressif des voussoirs.



Lors des discussions entre les différentes parties prenantes du projet, une grande importance a été accordée au respect du délai de fin des travaux. Pendant les échanges entre les parties prenantes du projet, une grande importance est accordée à la ponctualité de la réalisation des travaux.



Il est à noter que l'entreprise CGCOC a explicitement mis en place deux équipes, une équipe de jour et une équipe de nuit, afin d'accélérer l'avancement des travaux.



Un autre point critique qui subsiste est la libération du terrain nécessaire à l'accès au pont du côté de Walia. Les propriétaires terriens attendent d'être indemnisés avant de rendre cette voie accessible, ce qui entrave la continuité des travaux sur la chaussée.