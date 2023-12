Tchad : Une mission mixte sur le site des réfugiés à Kerfi

Malgré cette avancée positive, il est crucial de souligner que les besoins vitaux demeurent toujours énormes sur ce site. La situation exige une action immédiate et coordonnée pour répondre aux besoins urgents en matière de nourriture, d'eau potable, d'abris et de soins médicaux. La coopération entre toutes les parties prenantes est essentielle pour assurer une assistance efficace et durable à ces populations vulnérables.