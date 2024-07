Tchad : Une mobilisation sans précédent contre l'hépatite à Mandélia

Le Tchad, confronté à un enjeu de santé publique majeur, a célébré le 28 juillet dernier la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite à Mandélia. Cette initiative, portée par le Ministère de la Santé Publique, a permis de mettre en lumière l'importance du dépistage et de la prévention de cette maladie.



L'hépatite représente un véritable fardeau pour le système de santé tchadien. Les données présentées lors de cette journée ont révélé une prévalence élevée de l'hépatite B et C, notamment liée à la crise sanitaire et humanitaire dans l'Est du pays. Les complications liées à ces infections, telles que la cirrhose et le cancer du foie, constituent une menace pour la santé et la survie de nombreux Tchadiens.



La célébration de cette journée à Mandélia a été l'occasion de mobiliser les acteurs de la santé, les autorités locales et la population. Des activités variées ont été organisées. Des campagnes d'information ont été menées pour informer la population sur les modes de transmission, les symptômes et les moyens de prévention de l'hépatite. Des tests de dépistage ont été proposés gratuitement à la population pour détecter les infections à un stade précoce. La vaccination contre l'hépatite B a été intensifiée, notamment chez les nouveau-nés.



Malgré les efforts déployés, de nombreux défis subsistent. L'accès aux soins reste limité dans certaines régions du pays, notamment en raison des distances et du manque de moyens. Une partie de la population n'est pas suffisamment informée sur l'hépatite et ses conséquences. Les ressources financières et humaines sont insuffisantes pour mener à bien toutes les actions nécessaires.



Les autorités sanitaires tchadiennes, soutenues par les partenaires techniques et financiers, sont déterminées à intensifier la lutte contre l'hépatite. Les objectifs à long terme sont d'éliminer la transmission mère-enfant de l'hépatite B, d'augmenter le taux de dépistage et de traitement, et de réduire la mortalité liée à cette maladie.



La Journée mondiale de lutte contre l'hépatite à Mandélia a été un moment fort dans la lutte contre cette maladie au Tchad. Cette mobilisation témoigne de la volonté de tous les acteurs de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer la santé de la population.