Tchad : Une nouvelle équipe à la tête du ministère de l'Eau et de l'Énergie

Le ministère tchadien de l'Eau et de l'Énergie a connu un important renouvellement de ses cadres dirigeants. Lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre Passalé Kanabé Marcelin, les nouveaux secrétaires généraux et inspecteurs techniques ont été installés dans leurs fonctions.





Une nouvelle dynamique pour le secteur



Cette passation de pouvoirs marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le ministre sortant a salué le travail accompli par l'équipe précédente et a exhorté la nouvelle équipe à poursuivre les efforts entrepris et à relever les défis qui restent à surmonter.





Des défis ambitieux



Le nouveau Secrétaire général, M. Nour Saleh Haggar, s'est engagé à mettre tout en œuvre pour améliorer l'accès des populations tchadiennes à l'eau potable et à l'électricité, conformément aux engagements du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a également souligné l'importance de renforcer les capacités du ministère et de moderniser les infrastructures existantes.





Les enjeux de l'accès à l'eau et à l'électricité



L'accès à l'eau potable et à l'électricité est un enjeu majeur pour le développement du Tchad. Ces ressources sont essentielles pour améliorer les conditions de vie des populations, développer l'agriculture et l'industrie, et renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques.