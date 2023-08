Tchad : Une nouvelle récompense pour Alkhassim Mahamat Lambo, l’honnête ramasseur d’argent égaré

Ce lundi 21 aout 2023, dans son siège, l'Association Tchadienne pour l'Action Citoyen et le Développement par la voix de son président à remis un geste louable au frère, Alkhassim Mahamat Lambo pour son geste Patriotique.



« Nous a remis ce geste c'est pour son acte de patriotisme, lui c'est un homme honnête et nous devons l'encourager pour son acte qui est vraiment remarquable », a indiqué le président de ladite association, Bakhit Abdoulaye Chaibo.



« Vous savez en ce moment c'est pas du tout facile de trouver ces genres des personnes qui sont dignes et honnêtes dans la vie, nous devons faire l'exemple de son acte », a-t-il souligné.



« Nous lui invitons d'aller sur ce chemin afin de donner l'exemple à nos citoyens, que nos jeunes prennent l'exemple de ça c'est vraiment quelque chose remarquable car c'est la fierté de ça famille et pour tout les tchadiens », a-t-il déclaré.



En ce qui concerne de Alkhassim Mahamat, c'est la satisfaction qui s'exprime, « j'en suis très reconnaissant de cette association qui ont fait cette geste qui me va droit au cœur. Dieu nous a recommandé d'être en bonne fois et c'est ce que nous avons fait, nous devons être l'exemple de nos jeunes qui sont presque perdus de nos cultures musulmans et qui copie c'est que Dieu ne veut pas », a-t-il conclut Alkhassim Mahamat.