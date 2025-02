Tchad : Une soirée de solidarité pour les personnes handicapées à Kelo

Le 7 février 2025, l'organisation Tchad sans Orphelin a organisé une soirée de compassion dédiée aux personnes vivant avec un handicap, au Collège Évangélique d'Enseignement Général et Technique à Kelo. Cet événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont Mbailassem Le Ndjerabe, délégué du deuxième arrondissement de la ville, qui a présidé la cérémonie. La soirée a débuté par des moments de louange, de prière et de partage de messages bibliques, créant une atmosphère spirituelle et chaleureuse. Koumla Tabdjam Justin, président du comité d’organisation, a souhaité la bienvenue aux participants et les a encouragés à s'impliquer activement dans les débats. Dieudonné Solgué, coordonnateur de Tchad sans Orphelin, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la mission de l'organisation, visant à apporter soutien et compassion aux personnes vulnérables. Il a mis en avant l'importance d'aider ces individus à surmonter les préjugés et les difficultés quotidiennes.

Lors du lancement officiel, Mbailassem Le Ndjerabe a exprimé que les conditions des personnes vivant avec un handicap sont une préoccupation majeure pour les autorités. Il a salué l'engagement des organisateurs et les a encouragés à poursuivre leur œuvre pour la dignité et le bien-être des victimes. Les participants ont également partagé leurs peines à travers une motion de lamentation, mettant en lumière les réalités difficiles et le mauvais traitement dont ils sont souvent victimes dans la société. À la fin de la cérémonie, des cadeaux ont été offerts aux participants, et certains ont reçu des distinctions honorifiques pour reconnaître leur courage et leur résilience. Cette initiative par Tchad sans Orphelin témoigne de l’importance de la mobilisation sociale envers les groupes marginalisés et offre une lueur d'espoir pour un avenir plus inclusif. Les actions entreprises lors de cette soirée sont essentielles pour sensibiliser la communauté et briser les stéréotypes entourant les personnes en situation de handicap.