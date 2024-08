Tchad : Une table ronde pour célébrer la Journée Panafricaine de la Femme

Dans son allocution, le Vice-Président du Conseil National de Transition, Ali Kolotou Tchaimi, a souligné que le choix du Tchad pour célébrer cette journée reflète un format inclusif prenant en compte les préoccupations des femmes africaines, notamment la scolarisation des filles, leur autonomisation, leur promotion et leur épanouissement dans la société.



Le discours prononcé par le Vice-président Ali Kolotou Tchaimi lors de la célébration de la Journée Panafricaine de la Femme à N'Djaména offre un aperçu clair des avancées significatives réalisées par le Tchad en matière de promotion de l'égalité des genres.



Le peuple tchadien a placé sa confiance dans le Président de la République, et le Vice-Président a exhorté le comité d'organisation à faire de cette journée un succès sans précédent.



Les femmes tchadiennes ont joué un rôle crucial pendant la transition pour accompagner le retour à l'ordre constitutionnel, contribuant à l'amélioration des droits de la femme aux niveaux national et international.



Le discours souligne la nécessité pour l'Afrique de miser sur ses propres ressources humaines, hommes et femmes, pour réduire les inégalités et les injustices dont souffrent de nombreux Africains, en particulier les femmes et les enfants.



L'événement a mis en lumière le rôle central des femmes dans la transition politique du pays et leur contribution à l'élaboration d'un cadre juridique plus favorable à leurs droits. En mettant l'accent sur l'éducation des filles, l'autonomisation économique des femmes et leur participation à la vie publique, le discours souligne l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les objectifs de développement durable liés à l'égalité entre les sexes.



Cette célébration constitue un moment charnière dans la lutte pour l'émancipation des femmes africaines. Elle offre une opportunité de renforcer les partenariats entre les États membres de l'Union africaine, les organisations de la société civile et les acteurs du développement afin d'accélérer la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA.