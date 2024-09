Tchad : Une visite inopinée et stratégique du Ministre de l'Aménagement du Territoire à la Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat

Objectif de la Visite

L'objectif principal de cette visite était d'évaluer l'avancement des travaux en préparation d'éventuelles inondations fluviales. Les activités en cours comprennent :

Identification des Zones à Risque : Repérage des zones nécessitant une intervention d'urgence, comme le renforcement provisoire des berges.

Construction de Diguettes : Mise en place de digues de fortune pour protéger les zones vulnérables.

Classification des Zones : Évaluation des zones selon le niveau de risque (zones à délocaliser, zones à risque élevé, etc.) pour faciliter la planification des interventions.



Approche Proactive

Cette démarche proactive vise à garantir une meilleure préparation face aux inondations potentielles, en tirant les leçons de l'expérience de 2022. L'objectif est d'assurer la sécurité des populations et de minimiser les impacts des crues sur les infrastructures et les habitations.



Conclusion

La visite de Mahamat Assileck Halata souligne l'importance de la planification et de la prévention dans la gestion des risques liés aux inondations au Tchad. Cette initiative vise à protéger les communautés vulnérables et à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles.

La visite surprise du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat au Tchad témoigne d'une volonté politique de prévenir les risques d'inondations, un fléau récurrent dans la région. Cette action s'inscrit dans une démarche proactive et réactive, visant à tirer les leçons des inondations.