Tchad : Vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste dans le Ouaddaï

A l'instar des autres provinces du pays, le Ouaddaï a lancé ce jour à Doude Bane, village situé à 14 km au Sud-Est d'Abéché, dans le canton Mandjobok, sa campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, édition 2020-2021. Le coup d'envoi de cette campagne de lutte contre la maladie des animaux a été donné par le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat.



Après le mot de bienvenue du comité d'organisation et de celui du président des agro-pastoraux du Ouaddaï, Mahamat Ali Bichara, le délégué de l'élevage et de la production animale du Ouaddaï, Abdelkerim Amine Bakhit, a fait savoir que cette campagne qui s'organise chaque année, a pour objectif d'éradiquer d'ici 2025 ces deux maladies contagieuses. Si ces maladies contaminent les animaux, elles peuvent décimer la moitié des troupeaux en 2 à 3 semaines.



Pour le gouverneur de cette province qui vient en troisième position en matière d'effectif de bétails, après le Batha et le Waddi-Fira, elle compte aujourd'hui 8 125773 têtes de bétail, toutes espèces confondues. La campagne va toucher tous les quatre départements de la province. La cérémonie a pris fin avec le coup d'envoi de la vaccination de quelques moutons et chèvres, par les autorités réunies pour la circonstance.