Tchad : Vers l’édification d’un nouveau Gazelle FC

Mlle SAHOULBA Hadjidja, présidente du Conseil de Direction, a déclaré : "À travers cette approche consultative et participative de dialogue, nous souhaiterions mettre en œuvre un chronogramme des activités. Ce chantier immense devrait passer par la réconciliation de tous les supporters, anciens dirigeants, anciens joueurs et partenaires techniques. L'union fait la force, et aimer, c'est agir."



Cette journée a été déterminante pour définir les orientations politiques et sportives du club. Le Conseil de Direction vise à poser une pierre angulaire pour un Gazelle FC compétitif à l’échelle nationale et internationale, tout en corrigeant les erreurs du passé.



Le rapporteur Moussa Mahamat Mahadi a précisé que le chronogramme se fixe plusieurs objectifs la création d'une boutique Gazelle FC, la construction d'un terrain d'entraînement et l’etablissement d'une équipe féminine. La construction d'un siège moderne, conforme aux recommandations de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF).



La journée d'adoption du chronogramme a vu la participation active des supporters, anciens dirigeants, et joueurs de Gazelle FC. La rencontre s'est tenue au CEfod le 12 octobre, marquant une étape cruciale vers la renaissance du club.



Avec cette nouvelle approche, Gazelle FC espère non seulement se réformer, mais aussi regagner la confiance de ses supporters et s'imposer sur la scène sportive nationale et internationale. L'engagement collectif et la volonté de dialogue sont essentiels pour assurer un avenir prometteur au club.