Indemnisation des Victimes : Un Défi Majeur



Montants des Indemnisations

Affaire Sandana 1 : 300 millions de francs

: 300 millions de francs Affaire Sandana 2 : 200 millions de francs

: 200 millions de francs Affaire Nielim : 110 millions de francs



Frustration des Victimes



Appel à l'Action

"Nous demandons à l’État de trouver une solution rapide afin de soulager ces victimes qui ne réclament que justice."

L’Huissier de justice, Maître Gillet Patrice Samine, a exprimé ses préoccupations concernant les obstacles rencontrés dans l'exécution des arrêts criminels liés aux affaires Sandana 1, Sandana 2 et Nielim. Ces affaires ont fait de nombreuses victimes dans la province du Moyen-Chari. Ce point de presse a été réalisé le 28 février 2028 à Sarh.Malgré le rendu des décisions de justice, l'indemnisation des victimes reste un défi majeur, soulevant des doutes sur l'efficacité du système judiciaire.En comptant les frais d'honoraires de l'huissier de justice, le montant total à indemniser dépasse 600 millions de francs. Cependant, à ce jour, aucun paiement n’a été effectué.Maître Samine a souligné que cette situation suscite une profonde frustration parmi les victimes, qui se sentent abandonnées par un système judiciaire censé leur rendre justice.L’Huissier de justice a noté que, malgré l'ampleur médiatique de ces affaires, la lenteur dans l'exécution des décisions de justice demeure un problème récurrent. Il a appelé à une intervention rapide pour garantir le respect des droits des victimes et rétablir leur confiance dans l'appareil judiciaire :Cette déclaration met en lumière les défis persistants du système judiciaire et l'urgence d'une action pour répondre aux besoins des victimes.