Tchad : Vitre Claire distingué pour ses efforts de lutte contre la Covid-19 et le paludisme

Dans son discours de circonstance, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a déclaré qu’ « au moment où notre pays est touché par la pandémie de Covid-19 et pendant la propagation du paludisme en période de saison des pluies, l'entreprise Vitre Claire a mené beaucoup d'efforts aux côtés du gouvernement pour sauver des milliers de vies humaines, en désinfectant et nettoyant des lieux publics, et en faisant respecter les règles d'hygiène. Cet acte patriotique mérite beaucoup plus d'encouragement et de remerciement national ».



Prenant la parole à son tour, le directeur général de Vitre Claire, Abatcha Moustapha, a indiqué que parmi les missions principales de son entreprise, il y a la lutte contre l’insalubrité publique afin d'assurer une ville propre, au profit de la population tchadienne pour une santé publique seine, et d'éviter la propagation des pandémies.



À travers cette attestation, le directeur général de Vitre Claire a tenu à remercier humblement la première Dame Hinda Déby Itno et le maire de la ville de N'Djamena, pour cette reconnaissance en faveur de son entreprise. « Ce geste d'encouragement national en notre faveur mérite d'être salué par nous tous. Nous disons mille fois merci à la Première Dame pour avoir pensé à nous », a-t-il déclaré.