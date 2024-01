Tchad : Voici les innovations et modifications apportées au Code Général des Impôts par la loi de finances portant budget général de l'État pour l'exercice 2024

Avant d'aborder ces nouvelles mesures fiscales et d'insister sur les instructions relatives à leur application, le Directeur Général des Impôts a exprimé ses vifs remerciements aux agents de la DGI pour leur professionnalisme. Il a également salué l'apport précieux des experts comptables et fiscaux ainsi que leurs multiples contributions qui ont permis d'obtenir de bons résultats en matière de collecte des recettes fiscales en 2023 et dans l'élaboration du budget général de l’État.



Lors de ce point de presse, le Directeur Général des Impôts adjoint, Hassan Bakhit Djamous, ainsi que les directeurs techniques et les conseillers du DGI étaient présents. Cette rencontre fut donc une occasion propice pour faire le bilan des actions menées par la DGI au cours de l'année écoulée.



Par ailleurs, en marge du point presse, il est important de souligner qu'une trêve d'un an a été conclue entre l'administration fiscale et la section syndicale des agents après une longue crise sociale qui avait secoué le milieu. Ce dénouement heureux n'a été possible que grâce à un dialogue constructif et à un esprit tolérant dont toutes les parties prenantes ont fait preuve.



Ces nouvelles mesures fiscales et la résolution de la crise sociale témoignent de l'engagement du Directeur Général des Impôts et de son équipe à améliorer le fonctionnement de l'administration fiscale au Tchad. Ces actions visent à renforcer la transparence, l'efficacité et l'équité dans la collecte des recettes fiscales, contribuant ainsi au développement économique du pays.



En conclusion, le point de presse du Directeur Général des Impôts a permis d'informer les différents acteurs concernés sur les innovations et modifications apportées au Code Général des Impôts pour l'exercice 2024. De plus, il a souligné les avancées réalisées par la DGI en matière de collecte des recettes fiscales ainsi que le règlement pacifique d'une crise sociale qui avait longtemps perturbé le bon fonctionnement de cette institution.