Tchad - Vols de motos : Le cauchemar des Ndjaménois

Le vol des engins à deux roues est devenu un phénomène récurrent dans la capitale tchadienne, Ndjamena. Avec une population croissante et diverse, cette situation engendre une insécurité de plus en plus palpable.



Ndjamena, en tant que ville cosmopolite, fait face à une augmentation de la criminalité. Les vols et agressions sont fréquents, avec des individus armés de couteaux, de machettes, et même d'armes à feu qui opèrent souvent en plein jour et sous les yeux des citoyens.



Quartiers à Risque : Les zones comme Angabo, Gassi, Ambatta et Farcha sont particulièrement touchées. La circulation à moto y est risquée, surtout la nuit, avec des brigands qui profitent de l'obscurité pour attaquer.



Témoignages de Victimes

Des résidents partagent leurs expériences tragiques. Abdoulaye, un conducteur de moto-taxi à Angabo, raconte : "La semaine dernière, j'étais couché dans ma chambre, et pendant que ma moto était enfermée dans la cuisine, les voleurs l'ont emportée alors que je dormais."



Réseaux de Vol

Les voleurs semblent organiser des réseaux complexes, siphonnant les motos volées vers d'autres provinces, où elles sont revendues. Cette dynamique aggrave le problème, car la récupération des engins devient de plus en plus difficile.



Réactions des Autorités

Les forces de défense et de sécurité multiplient les patrouilles, surtout la nuit, mais la population peine à voir des résultats tangibles. Les témoignages soulignent souvent la complicité de certains individus, rendant l'effort de sécurité encore plus compliqué.



Appel à la Vigilance

Face à cette montée de la criminalité, les responsables de la sécurité doivent adopter de nouvelles stratégies. Parallèlement, il est crucial que les citoyens adoptent des comportements de vigilance, en veillant particulièrement sur leurs engins lors de cérémonies et événements festifs, moments où les voleurs sont plus actifs.



La situation à Ndjamena nécessite une réaction concertée et proactive, tant de la part des autorités que de la communauté. La sécurité des résidents dépendra de la vigilance collective et des efforts continus pour lutter contre ce fléau.