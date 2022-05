Tchad : Wakit Tamma annonce le maintien de sa marche du 28 mai

La coalition d'action citoyenne Wakit Tamma, par le biais de son porte parole Soumaine Adoum, assure qu'elle a respecté les conditions exigées par le ministère de la Sécurité publique relative à la marche du 14 mai 2022 qui a dégénéré. Néanmoins, elle s'étonne et déplore l'acharnement (arrestations, enlèvements et les déclarations à charge) des autorités.



"L'arrestation de nos camarades n'entame en rien notre détermination à lutter contre l'impérialisme français. En outre, nous exigeons la libération de nos camarades enlevés, séquestrés et écroués », affirme le porte-parole de cette coalition de partis politiques et de la société civile.



Wakit Tamma annonce le maintient de sa marche annoncée le 28 mai. Elle appelle le peuple tchadien à « demeurer vigilant et prêt pour d'autres actions citoyennes ».