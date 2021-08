Tchad : Wakit Tamma annule sa marche prévue demain

Wakit Tamma annule sa marche prévue samedi 21 août 2021 à N'Djamena, annonce ce soir Mahamat Nour Ibedou, porte-parole de la plateforme.



"Cette décision de la coordination de la plate-forme à été prise pour faire échec au manœuvres sordides effectuées par le Conseil militaire de transition (CMT), visant à semer la division au sein de Wakit Tamma", explique Mahamat Nour Ibedou.



La marche est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national, selon un arrêté du 20 août signé par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam. En revanche, une marche initiée par le parti CDF, l'Union des syndicats du Tchad (UST) et l'association des jeunes pour l'animation et le développement rural (AJADR) est autorisée pour ce samedi 21 août.



"En accordant l'autorisation de marcher à une partie de la plateforme et en l'interdisant à l'autre partie, la junte putschiste à opte pour la politique de diviser pour régner", estime Mahamat Nour Ibedou.



Wakit Tamma demande à ses militants et sympathisants de "rester mobilisés pour une autre marche au courant de la semaine prochaine".