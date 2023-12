Tchad : Wakit Tamma appelle à boycotter le référendum du 17 décembre

Wakit Tamma an exprimé ses préoccupations quant au processus référendaire issu du DNIS, affirmant que la transition a mis en œuvre des pratiques frauduleuses dans le processus. La coalition a souligné que le régime corrompe et contrôle le fichier électoral et qu'il s'oppose également à l'audit du fichier et à l'utilisation des kits électoraux.



Selon la coalition, voter "Non" ne garantirait pas la création d'un État fédéral, mais créerait l'illusion d'un autre référendum, ce qui serait impossible pour le Tchad en raison des élections présidentielles à venir et de la récession économique actuelle, marquée par la cherté de la vie, les pénuries de carburant, les arriérés de salaires et les grèves multiples.