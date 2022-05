Tchad : Wakit Tamma dénonce un agenda caché des autorités

Wakit Tamma estime que le report du dialogue est un prétexte pour prolonger la transition. Au cours d’un point de presse ce 6 mai, la coordination d’actions citoyennes a dénoncé l’existence d’un agenda caché du Conseil militaire de transition (CMT) et ce, contre les attentes du peuple.



Pour Wakit Tamma, le report du dialogue marque l’échec du CMT dans la conduite d’une transition consensuelle et apaisée.



En plus de dénoncer une « fuite en avant » des autorités de transition, Wakit Tamma évoque l’installation de militaires étrangères à Ati, Wour, Adré, Amtiman et Tissi. Les autorités n’ont pas réagi à ces informations.



Wakit Tamma appelle la communauté internationale à respecter la dignité du peuple tchadien.