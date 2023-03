Tchad : Wakit Tamma exprime des inquiétudes sur des négociations de paix prévues à Rome

Bien que la coordination se félicite de la tenue de ces négociations, elle estime que la rencontre exclut certains acteurs clés, comme l'opposition militaire et la société civile, et risque de manipuler les consciences. En conséquence, Wakit Tamma ne soutiendra pas cette rencontre et appelle les groupes politico-militaires à ne pas y adhérer.



La coordination, par la voix d'un communiqué signé de Me. Max Loalngar, estime que le dialogue est une condition essentielle et suffisante pour remettre le Tchad sur un processus politique apaisé. Toutefois, elle exprime de grandes inquiétudes quant à la répétition des assises de Doha, avec un caractère d'exclusion et de manipulation des consciences. Cette approche de recherche parcellaire de paix au Tchad ne peut constituer une recherche honnête de la paix, car elle exclut les représentants de la société civile et de l'opposition militaire. Wakit Tamma souligne que toute recherche de paix qui n'inclurait pas les représentants du peuple est vouée à l'échec.



La coordination appelle le gouvernement, les militaires au pouvoir et les représentants de la Communauté internationale à mettre davantage d'efforts et de ressources à garantir une paix durable consensuellement définie par les tchadiennes et les tchadiens. Dans un pays où une alternance pacifique au pouvoir reste une gageure du fait de l'omniprésence de la violence et des répressions systématiques des légitimes aspirations du peuple, toute recherche de paix doit inclure les représentants de la société civile et de l'opposition militaire.



Wakit Tamma exhorte les frères des groupes politico-militaires à ne pas adhérer aux assises exclusives. La coordination encourage toutes les parties prenantes à s'engager dans un processus inclusif de recherche de paix au Tchad, qui respecte les droits et les aspirations du peuple tchadien.