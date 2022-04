Tchad : Wakit Tamma justifie la suspension des pourparlers avec le CMT

La coordination des actions citoyennes a annoncé ce 6 avril la suspension des pourparlers avec le Conseil militaire de transition (CMT) et le gouvernement de transition, à un mois de la tenue du dialogue national. Le coordonnateur Me Max Loalngar évoque la violation systématique des droits humains, l'insécurité persistance, l'absence de justice, le manque de clarté pour le dialogue, la cherté de la vie et l'absence de volonté politique.



Le 9 février dernier, le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, a reçu une délégation de Wakit Tamma. Réagissant à la presse, Me Max Loalngar avait indiqué que le contact est désormais établi avec le secrétariat général de la Présidence.



À l’origine de plusieurs actions citoyennes, Wakit Tamma lutte pour la bonne gouvernance, la justice, la démocratie et réclame notamment la révision de la charte de transition ainsi qu’un dialogue sincère.