Tchad : Wakit Tamma marchera le 28 mai sur toute l’étendue du territoire

Le porte-parole de Wakit Tama Soumaïne Adoum a animé un point de presse ce jeudi 26 mai 2022 à la bourse du travail, pour dire à l’opinion publique que sa coalition a maintenu sa marche prévue pour le 28 mai prochain malgré l’interdiction.



Selon Soumaïne Adoum, la coordination d’action citoyenne Wakit Tamma maintient le même thème que celui de la marche du 14 mai dernier c’est-à-dire « la dénonciation de la politique française au Tchad ». Et l’itinéraire prévu va du rond-point deuxième station au rond-point SONASUT sur l’avenue Ngarta Tombalbaye.



Pour le porte-parole Soumaïne Adoum, la marche du 28 mai prochain se présente sur plusieurs difficultés et obstacles : les arrestations de leurs leaders constituent les principales de leurs difficultés. Sur le registre des obstacles, figure également le refus par le ministère de la Sécurité publique de la demande d’autorisation de la marche qui a été déposée lundi dernier. Pour ce faire, Soumaïne Adoum affirme que c’est la seule procédure disponible pour se faire entendre. À ce jour la marche n'est ni autorisée ni interdite par conséquent, Wakit Tamma s’estime en droit et légitimité de tenir la marche pour le 28 mai 2022, a-t-il relevé.



Wakit Tamma demande au ministère de la Sécurité publique la protection par les forces de l’ordre des personnes qui participeront à la marche. Dans ce sens, la coordination demande de la retenue aux forces de défense et de sécurité.



Wakit Tamma appelle les marcheurs et marcheuses à participer massivement à la marche dans le cadre de la discipline et les invite à respecter les biens publics et privés “quelque soit leur origine”. « Nous dénonçons les conséquences de la politique de la France au Tchad mais non la présence des français dans notre pays », a-t-il clarifié.



Le porte-parole Soumaïne Adoum a conclu en affirmant que la marche commencera à 6 heures au départ du rond-point deuxième station avec le slogan « France dehors, Tchad souverain » ; « France barra, Tchad hourra ».