Tchad : Wakit Tamma propose un projet de paix aux autorités

Le 17 janvier 2024, la coalition Wakit-Tamma a tenu une conférence de presse à la bourse du travail, pour discuter de la candidature du président de la Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, à la prochaine élection présidentielle.



Le porte-parole de Wakit-Tamma, Soumaine Adoum, a critiqué l'investiture de Mahamat Idriss Deby comme candidat, déclarant que cela marque une régression démocratique au Tchad. Il a exprimé des inquiétudes sur la démocratie et les droits de l'homme, sacrifiés au profit de la politique de clan, avec le soutien de la communauté internationale.



Il a mentionné que Wakit-Tamma avait proposé un projet de paix pour résoudre la crise nationale, mais ne s'attendait pas à ce que le MPS désigne le président de la Transition comme candidat. Soumaine Adoum a aussi souligné le rôle de la communauté internationale, et de l'armée, dans la situation politique actuelle, favorisant Mahamat Idriss Deby Itno, pour la prochaine élection.



Enfin, Wakit-Tamma se réserve le droit d’agir et de répondre à ces événements, selon la déclaration.