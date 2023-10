Tchad : Washington accorde un financement humanitaire immédiat aux réfugiés, rapatriés et communautés d’accueil à l’Est du Tchad

Les États-Unis, à travers le Bureau d’Assistance Humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), accordent 21,5 millions de dollars de financement humanitaire immédiat pour apporter une aide alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés, aux rapatriés et aux communautés d’accueil à l’Est du Tchad.



Parmi les plus de 420 000 personnes déplacées du Soudan vers le Tchad depuis mi-avril, beaucoup ont besoin d’une aide d’urgence pour répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base.



Ce montant de 21,5 millions de dollars vient compléter les 17 millions de dollars d'aide alimentaire destinés aux réfugiés soudanais annoncés par l'administratrice de l'USAID, Samantha Power, lors de sa rencontre en mai avec les réfugiés dans l'Est du Tchad. Grâce à cette aide supplémentaire, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies fournira des aliments et des suppléments nutritionnels vitaux à 453 000 réfugiés, rapatriés et membres des communautés d'accueil à un moment où les familles ont cruellement besoin d'aide.



Au total, le Tchad accueille près d'un million de réfugiés, dont plus de 822 000 originaires du Soudan. Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du peuple tchadien et de ceux qui cherchent refuge au Tchad pendant cette période particulièrement difficile.



Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril 2023, la CNARR, le HCR et l'OIM enregistrent un afflux de réfugiés soudanais et de retournés tchadiens du Darfour à travert plus de 32 points d'entrée frontaliers dans l'est du Tchad. Dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira, des équipes humanitaires travaillent en soutien au gouvernement tchadien et aux autorités locales pour assurer l'accueil, la protection et la réponse aux besoins humanitaires les plus urgents des réfugiés dans les sites spontanés.