Tchad : WenakLabs présente une exposition sur la protection des données et la cybersécurité

N'Djamena - L'incubateur WenakLabs a organisé le 14 octobre la 1ère édition d'une exposition sur les désinformations de The Glass Room. En ligne de mire de l'exposition : les enjeux de la cybersécurité, la protection des données personnelles et la vie privée sur Internet.



The Glass Room, partenaire de WenakLabs, se positionne comme une communauté d'individus qui travaillent dans le cadre de la protection des données et la lutte contre le cyber-harcèlement, explique Mahmoud Sabir, assistant à la communication digitale de WenakLabs.



Cette exposition vise à regrouper la communauté technologique et les médias audiovisuels pour notamment contrecarrer la désinformation.