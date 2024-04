Tchad : Wenaklabs et Meta renforcent les compétences des journalistes en modération de contenu

L'objectif principal de cet atelier était de discuter avec les acteurs de la société civile des standards de la communauté et des politiques de contenu sur les plateformes de la famille d'applications de Meta, ainsi que des stratégies adoptées par Meta pour combattre la désinformation.



La formation, qui a duré une journée, a équipé les journalistes participants avec les compétences nécessaires pour distinguer l'information de la désinformation et comprendre les actions qui violent les standards de la communauté de Facebook.



La session a également abordé la typologie des fausses informations spécifiques au Tchad et a offert à Meta l'occasion de répondre à diverses préoccupations concernant l'utilisation de ses plateformes (Facebook, WhatsApp et Instagram) dans le pays.



L'atelier a été animé par Olivia Tchamba, responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone chez Meta, et Abakaye Aristide, chargé des projets et de la formation chez Wenaklabs.