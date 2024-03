Tchad : Wildona annonce la 2ème édition de la semaine culturelle et récréative à Moundou

Un point de presse s'est tenu ce mercredi 27 mars 2024 au complexe culturel ACAMOD, situé dans le quartier Abena de la commune du 7e arrondissement. Organisé par l'équipe Wildona, ce point de presse portait sur le déroulement de la deuxième édition de la semaine culturelle et récréative, ayant pour thème : "Le défi de l'art pour une réconciliation du Tchad", à Moundou. Ce projet vise à réunir tous les acteurs culturels autour des sujets de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Cette deuxième édition se déroulera du 1er au 5 mai 2024 dans la belle ville de Moundou, province du Logone du Logone occidental.



Lors de ce point de presse, Willy Wildona a mis en avant le rôle crucial de l'art dans la société. Il permet de transmettre un message à un large public, de sensibiliser et de conscientiser l'ensemble de la population. De plus, l'environnement artistique offre des moyens de communication favorables à l'unification des individus. Ainsi, l'art est essentiel à la santé de la société.