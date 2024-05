Tchad : Yali Chad forme des pairs éducateurs au Mayo Kebbi Ouest

Une cinquantaine de jeunes, des différentes organisations de la province du Mayo Kebbi Ouest, suivent pendant trois jours, un atelier de formation rendu possible par Yali Chad, avec l’appui de son partenaire UNFPA.



Cet atelier de formation regroupe les pairs éducateurs et les relais communautaires en éducation à la vie et à la santé de reproduction (EVSR), et en fabrication des bracelets de cycle menstruel.



L’ouverture des travaux a été présidée par le délégué en charge de la jeunesse du Mayo Kebbi Ouest, Amigué Félix, en présence du responsable de Yali Chad, Djimrabaye Amour Djekila.



Ce cadre d'échange de trois jours permet aux participants de bénéficier des connaissances leur permettant de travailler avec les jeunes en milieu scolaire.



Par ailleurs, la formation vise à mettre en place des clubs des pairs éducateurs, en vue de les accompagner à réaliser et animer les jeunes pendant la période d'activité, de former les élèves et étudiants vulnérables, en fabrication des perles en bracelet de cycle pour les filles, de promouvoir les stratégies avancées en milieu jeune, dans les établissements scolaires et dans les universités.



Enfin, il est question de réaliser des peintures murales avec des images clés sur l'éducation à la vie et à la santé de reproduction.