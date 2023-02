Tchad : Yaya Dillo Djerou pointe les responsabilités pour les événements du 20 octobre

Il a déclaré que l'ANS (Agence Nationale de la Sécurité) et certains généraux étaient responsables de ces événements et que tous ceux qui soutiennent le gouvernement actuel sont des ennemis du peuple tchadien.



M. Djerou a appelé à un changement politique pour protéger les intérêts des citoyens tchadiens.



Selon Yaya Dillo, président du Parti PSF, plus de 300 personnes ont été tuées de manière lâche, des milliers ont été séquestrées et torturées, plus d'une centaine ont été jetées dans le fleuve, plus de 1500 ont été portées disparues et environ 1230 ont été déportées de manière extrajudiciaire dans des geôles.



Le jeudi noir est considéré par Yaya Dillo comme un "génocide planifié, organisé et exécuté selon un plan machiavélique".



Le président du Parti PSF appelle à la vérité sur les événements du jeudi noir, car il considère que la cohabitation pacifique dans le pays dépend de la reconnaissance de la vérité. Ce drame humain ne devrait pas rester impuni et doit servir de leçon pour l'avenir, insiste-t-il.