Tchad : Yaya Dillo réagit au retour de son oncle Timane Erdimi

Le leader du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo Djerou, a accueilli ce 18 août son oncle, le chef rebelle Timane Erdimi, au pavillon d'honneur de l'aéroport.



Le président de l'Union des forces de la résistance (UFR) a regagné le pays après 18 ans d'exil et de lutte armée.



« On s'est séparé dans des moments difficiles (...) Je le félicite d'avoir choisi la voie de la légalité. Que la page de la lutte armée soit définitivement tournée et qu'on puisse discuter et combattre la vie politique, de manière aussi pacifique que possible », a réagi Yaya Dillo au micro d'Alwihda Info.



Yaya Dillo lance un « appel vibrant à ceux qui sont hésitants » pour rentrer au pays. « C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies mais il serait mieux de choisir la voie pacifique pour combattre. C'est vrai que c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles, mais ce n'est pas impossible », selon le leader politique. Yaya Dillo se dit « content » de cette « grande retrouvaille » sur le « plan familial ».



« C'est aussi la fin d'un examen de conscience. J'étais le premier à fonder le mouvement politico-militaire. Après, il est venu, il nous a rejoints, on l'a laissé en brousse. Même s'il y avait eu des divergences sur le plan managérial du mouvement, sur le plan familial, il y a une sorte de sentiment de regret, d'examen de conscience. Pour moi, aujourd'hui c'est un grand jour », a conclu Yaya Dillo.