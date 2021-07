Tchad : Yaya Dillo reçoit le soutien de l'Alliance des jeunes du Ouaddaï géographique

L'Alliance des jeunes du Ouaddaï géographique (Sila, Wadi Fira, Ouaddaï) résident à N'Djamena a organisé une cérémonie de déclaration de soutien et de solidarité au Parti socialiste sans frontières (PSF) et son président d'honneur Yaya Dillo Djerou. La cérémonie s'est déroulée ce 17 juillet à la Maison nationale de la femme, en présence du président national du parti, Dinamo Daram.



Le porte-parole de l'Alliance a affirmé que la vision du PSF est à la hauteur de leurs objectifs. Il a exprimé l'entière confiance des membres de l'Alliance au président d'honneur du PSF.



Dans son discours, Mme. Amne Mahamat, membre de l'Alliance, s'est penchée sur le statut social des femmes et leur rôle dans le sauvetage des nations. Elle a souligné que le PSF porte dans sa politique l'idée de restaurer la dignité des femmes. Selon elle, ce parti mérite soutien et accompagnement pour un Tchad réussi.



Retraçant l'histoire, Yaya Dillo a souligné que le Ouaddaï géographique est une fierté nationale et africaine. Il s'est félicité de l'adhésion à l'idéologie socialiste et a expliqué que le parti cherche à construire un Tchad nouveau, unifié et développé dans lequel prévalent la justice et l'égalité. Il a souligné que le pays est toujours dans un état de tension politique constante après la guerre civile au Tchad et au Darfour, et a ajouté que les auteurs de crimes n'ont pas été poursuivis pendant toutes ces années sous le couvert de l'ancien régime.



D'après le président d'honneur du PSF, le parti s'emploiera à promouvoir des nouveaux mécanismes pour résoudre les problèmes des affrontements intercommunautaires sur la base de la justice et avec la mise en place des comités locaux de vérité et réconciliation. "À bout de souffle, le régime MPS a capitalisé à l'époque sur les conflits intercommunautaires pour assurer la pérennité de son règne et justifier l'étranglement de toute forme d'opposition et la restriction des libertés publiques voire la décadence du socle social", a-t-il déploré.



Yaya Dillo s'est engagé à fournir de l'eau et à réaliser des routes reliant Abéché, Biltine et Goz Beida, au cours des deux premières années de son règne. Dans le cadre de son projet de société, le PSF présentera des projets bénéfiques et conformes aux réalités de chaque province lors de ses prochaines tournées.