Tchad : Yorongar éjecté, Ngadjadoum Daniel prend la tête du FAR

"Le parti FAR est mort, les gens se moquent de nous", se sont plaints les militants lors du congrès. Aussi, il y a très longtemps, le parti n'a pas organisé des assises alors qu'il fallait insuffler un souffle nouveau au parti précisément en ce moment où le fédéralisme est d'actualité. Un seul congrès extraordinaire organisé en 28 ans d'existence. "Ce n'est pas normal", tranche le nouveau coordonnateur exécutif.



Le parti se mourant lentement, le bureau exécutif, habilité à organiser les assises électives, a effectivement élu un nouveau bureau.



Le nouveau coordonnateur qui n'exclut pas travailler avec l'ancien, a reconnu et loué ses mérites. "Yorongar s'est sacrifié pour la fédération. Il en a payé de lourds tributs. Il en porte les séquelles", explique Kemnoudji Ngadjadoum Daniel. Le parti a par conséquent besoin de Ngarlejy Yorongar, son fondateur en tant que conseiller pour promouvoir cette fédération.



Cette fédération sera défendue avec d'autres partis politiques car le "nouveau FAR" ne veut pas "jouer le rôle de singleton politique" qu'il a joué depuis 30 ans.