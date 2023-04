Tchad : Youthconnekt va autonomiser la jeunesse pour une transformation socio-économique

Lors d'un café-média organisé ce mardi 18 avril 2023, dans la salle bleue de l'ONAMA, le programme Youthconnekt-Tchad a échangé avec plusieurs professionnels des médias, des organes de presse, des blogueurs et des TikTokeurs des réseaux sociaux.



Les échanges ont porté sur les principales activités menées par le programme et leur vulgarisation, sous le thème, « connecter la jeunesse tchadienne pour une transformation socio-économique ». Le Programme Youthconnekt est une initiative lancée en 2012 par le gouvernement rwandais et le Programme des Nations-Unies pour le Développement.



Il vise à connecter des jeunes à diverses opportunités socio-économiques, civiques et politiques. Cette initiative s'étend désormais au niveau continental. À ce jour, plusieurs pays africains ont adhéré à ce programme et le Tchad est le 25ème pays à lancer officiellement son chapitre national en avril 2022.



Le coordonnateur national du Programme Youthconnekt-Tchad, Outhman Abdrahmane Hamdan, a exhorté les médias à rendre davantage visible les activités du programme, qui sont essentiellement axées sur l'autonomisation des jeunes.



Il les a également invités à plus de détermination dans la conduite de la politique d'accompagnement des jeunes Tchadiens, en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat. « Notre désir est de faire de vous les représentants de Youthconnekt, à travers vos écrits, qui donneront un cachet particulier, au regard de l'opinion nationale et de celle de la jeunesse tchadienne », a assuré Outhman Abdrahmane Hamdan.



La secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Mme Fatimé Boukar Kosseï, a souligné de son côté la nécessité pour les journalistes de se familiariser avec les attributions institutionnelles du Programme Youthconnekt.



Elle les a également invités à mettre en place une stratégie dynamique en termes d'information et de sensibilisation dans le cadre des activités de Youthconnekt-Tchad lors de cette rencontre avec la presse.