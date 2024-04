TCHAD

Tchad - Zakouma: un paradis naturel à découvrir

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Avril 2024

Le Tchad est célèbre pour son style de vie sain et équilibré. Avec une superficie de 28 162 km2, ce vaste paysage est partagé entre les hommes et la faune qui y résident. L'écosystème diversifié contribue à une existence harmonieuse et apaisée.