Tchad : Zamba Mezik présente son album « Mama Africa » à travers un concert

L'artiste musicien d'origine camerounaise, Zamba Mezik, a tenu une conférence de presse ce jeudi 26 octobre 2023, au restaurant Amandine Drive pour annoncer la date du lancement de son album intitulé « Mama Africa ».



Établi au Tchad depuis une dizaine d'années, Olemé Olemé Dieudonné Martial, de son nom d'état civil, a également prévu un grand concert pour célébrer le lancement de son album qui met en avant la femme. Doté d'une voix exceptionnelle, Zamba Mezik nous propose six titres qui visent à valoriser les femmes africaines dans toute leur diversité culturelle et historique.



Le PDG du restaurant Amandine Drive, Tupone Julien, encourage le public à se mobiliser en masse pour assister et soutenir le chanteur, lors de ce concert prometteur et grandiose.



De son côté, le manager de Zamba Mezik, Odjidi Jean Baptiste Gozzo, a indiqué que « Mama Africa » est le fruit de plusieurs années de recherche, avec des sonorités typiquement africaines. Il a également invité les mélomanes à venir découvrir cet artiste chanteur qui évolue dans le style Afro.



Il est important de noter que le concert débutera à 19 heures avec des tarifs d'entrée variés en fonction des options d'accompagnement. Par exemple, l'entrée simple est fixée à 10 000 FCFA, tandis que l'accès VIP coûte 25 000 FCFA.



De plus, pour une table de cinq personnes, les invités bénéficieront d'un accès complet aux plats et aux boissons, le tout pour un montant de 175 000 FCFA. Pour une table de dix personnes, le tarif est de 350 000 FCFA, offrant ainsi tous les avantages possibles.