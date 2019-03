Tchad : Zene Bada appelle les militants "à se mettre en ordre de bataille"

Le Mouvement patriotique du Salut (MPS) a célébré ce lundi 11 mars le 29ème anniversaire de la création du parti, à son siège national, à N'Djamena. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du bureau politique national, des représentants des organes affiliés à la majorité présidentielle et des militants.



"J'ai une pensée particulière à tous les martyrs de la liberté et de la démocratie et à tous nos compatriotes qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans la paix et la liberté", a déclaré le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada.



D'après lui, "le 29ème anniversaire du MPS a lieu sous la 4ème République, cela démontre à juste titre que (la) marche républicaine pour la liberté et la démocratie était une cause juste et ne s'est jamais détournée de son objectif principal."



Le secrétaire général du parti a appelé à la mobilisation des militants pour les futures échéances électorales. "Compte tenu de la nouvelle donne et du leadership engagé de notre président fondateur, j'en appelle à tous les militants du parti et camarades des partis alliés à se mettre en ordre de bataille derrière lui afin de l'aider à bien mener sa mission", a-t-il souligné.



Le MPS prévoit de célébrer l'année prochaine son 30ème anniversaire à Bamina, dans la province du Wadi Fira.